Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat unzureichend qualifizierte Mitarbeiter an Entscheidungen über Asylanträge von Flüchtlingen beteiligt. Nach Informationen des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNKs soll es sich dabei um 130 Mitarbeiter des gehobenen Dienstes handeln. Die mangelnden Qualifizierungen der Mitarbeiter, durch fehlende verwaltungskonforme Studienabschlüsse, sind im Bundesamt bei internen Überprüfungen der befristeten Arbeitsverträge aufgefallen. Die Betroffenen wurden erst 2015 in das Bamf geholt, um auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle für Entlastung in der Behörde zu sorgen.

Verträge sollen nicht verlängert werden

Die fehlenden Qualifikationen sind bei den Einstellungen der betroffenen Personen übersehen worden. Das bestätigte die Bundestagsabgeordnete Luise Amtsberg (Bündnis 90/die Grünen) dem MDR. Sie bezieht sich auf die Antwort einer Kleinen Anfrage im Bundestag. "Das Bamf hat eingeräumt, dass bei Einstellungen nicht gründlich geschaut wurde, ob die Bewerber geeignet sind", sagte Amtsberg.

Das Bamf bestätigte das Qualifizierungsproblem. "Aufgrund der hohen Anzahl an Einstellungen in den letzten Jahren wurden nicht in allen Fällen Prüfungen nach Vorliegen eines verwaltungsnahen Abschlusses vorgenommen", sagte ein Bamf-Sprecher dem MDR.

Amtsberg: Verheerendes Signal nach innen und außen

Ohne geeignete Qualifikation werden die befristeten Verträge der Betroffenen nicht verlängert, unabhängig von ihrer bisher erbrachten Leistung. "Ein verheerendes Signal nach innen und außen", sagte Amtsberg. Es könnten doch keine Grundrechtsentscheidungen zu Asylverfahren getroffen werden und gleichzeitig müsse eingeräumt werden, dass die beteiligten Mitarbeiter in den Behörden dafür nicht qualifiziert seien.

Pro Asyl: Rechtmäßigkeit Tausender Verfahren fraglich

Aufgrund der fehlenden Qualifikationen könnte die Rechtmäßigkeit Tausender Verfahren infrage stehen. Das vermutet Bernd Mesowitz von Pro Asyl. "Im Bamf gibt es keine Qualitätskontrolle. Einschätzungen, Prognosen und Entscheidungen zu Asylverfahren von Mitarbeitern werden intern nicht noch einmal überprüft", sagte er dem MDR. Wegen der Mitwirkung unzureichend qualifizierter Mitarbeiter müssten die betroffenen Asyl-Verfahren noch einmal geprüft werden. "Wir werden betroffene Flüchtlinge bei möglichen juristischen Verfahren gegen das Bamf unterstützen."

Verwaltungsrechtswissenschaftler: Entscheidungen rechtskonform

Die Gefahr einer möglichen Klagewelle gegen das Bamf sieht auch der Verwaltungsrechtswissenschaftler Joachim Wieland von der Hochschule in Speyer. Er schätzt jedoch die getroffenen Entscheidungen als rechtskonform ein. "Zwar widerspricht es den Anforderungen an eine gute Verwaltungspraxis, dass eine große Zahl von Mitarbeitern des Bamf nicht über die vom Bamf selbst für notwendig gehaltene Qualifikation verfügen. Für die Rechtswirksamkeit kommt es aber allein darauf an, dass die betreffenden Personen tatsächlich als Mitarbeiter des Bamf tätig geworden sind", sagte Wieland dem MDR.