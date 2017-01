Zwei Realos sollen es jetzt also richten. Auch eine Botschaft der Basis an die Spitze: Keine linken Experimente, keine überzogenen Forderungen, eine Politik der Mitte, des Machbaren. Nur mit wem? Im Moment gibt es keine Machtoption für die Grünen. Weder Rot-Rot-Grün noch Schwarz-Grün hätten eine Mehrheit. Also in der Mitte fahren und ein bisschen links blinken? Das wird schwierig.