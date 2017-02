Die Optik stimmt schon mal. Die Sprüche, die das Bundesumweltministerium in seiner Plakat-Kampagne benutzt, sehen aus wie handgestickt für die Wohnküche. Küchenhandtuch-Stoff, verziert mit Blütenranken, in der Mitte dann die Texte: "Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein." oder: "Zu viel Dünger, das ist Fakt, ist fürs Grundwasser beknackt."

Insgesamt gibt es elf solcher Sprüche. Das Allerletzte, findet Landwirtschaftsminister Christian Schmidt. Er fordert von Umweltministerin Barbara Hendricks in einem Brief eine Entschuldigung. Eine vermeintliche Meinungselite aus den Metropolen amüsiere sich hier auf Kosten der Menschen im ländlichen Raum, schimpft Schmidt.

Hendricks hat daraufhin auch zum Stift gegriffen und zurückgeschrieben. Vier Seiten und öffentlich. Genauso wie zuvor ihr CSU-Kollege. Ihr gehe es um die künftige Ausrichtung der EU-Agrarpolitik, schreibt Hendricks. Sie finde, Bauern sollten dafür honoriert werden, wenn sie umweltverträglich wirtschaften. Das habe der liebe Kollege aber bisher immer blockiert. Ihre Erfahrung sei, "dass ich trotz der unbestreitbaren Umweltbelastungen aus der Landwirtschaft in dieser Legislaturperiode um jeden Millimeter an Verbesserungen mit Ihrem Haus und mit der Unionsfraktion ringen musste."

Nun kann man über die Eleganz der hendricks'schen Bauernregeln streiten. Aber in der Tat ist intensive Landwirtschaft Ursache für viele Umweltprobleme in Deutschland. Trotzdem hat sich SPD-Frau Hendricks auch in den eigenen Reihen nicht nur Freunde gemacht mit ihren Bauernregeln. Er könne nur mit dem Kopf schütteln, sagt Stephan Weil, sozialdemokratischer Ministerpräsident von Niedersachen. Mit der Realität eines bäuerlichen Betriebes in Niedersachsen habe das alles nicht viel zu tun.