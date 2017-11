Die Jugendorganisation der CSU will damit einen personellen Neuanfang vor der Landtagswahl im Herbst 2018 bewirken. "Für einen Erfolg bei der Landtagswahl braucht es einen glaubwürdigen personellen Neuanfang", heißt es in dem Antrag wörtlich. Und weiter: "Bei allen Verdiensten, die sich Horst Seehofer zweifellos in vielen Jahrzehnten für die CSU, Bayern und Deutschland erworben hat, muss er jetzt den Weg bahnen für einen geordneten Übergang an der Spitze der Staatsregierung."