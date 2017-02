Die deutschen Behörden ermitteln gegen mehr als 1.000 mutmaßliche Islamisten. Sie sind nach Angaben des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden Verdächtige in mehr als 760 Ermittlungsverfahren, die bei Bund und Ländern anhängig sind. Um welche Straftaten es dabei geht, wurde nicht mitgeteilt.

Danach stufen die Sicherheitsbehörden derzeit 570 Menschen mit Wohnsitz in Deutschland als Gefährder ein. Etwa die Hälfte diese Männer und Frauen halten sich in Deutschland auf. Mehr als 80 sitzen hier derzeit in Haft.