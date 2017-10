Fast ein Jahr nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz stellt der Sonderermittler Bruno Jost seinen Abschlussbericht vor. Der frühere Bundesanwalt war Mitte April vom Berliner Senat beauftragt worden, die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der anderen Behörden rund um den Attentäter Anis Amri zu untersuchen und Fehler aufzudecken. Der Sonderermittler hatte bei seinen Untersuchungen auch Einblick in geheime Akten und Daten.

Der Tunesier Anis Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gesteuert. Dabei starben zwölf Menschen, fast 70 wurden verletzt. Italienische Polizisten erschossen Amri wenige Tage später in Mailand.

In seinem Zwischenbericht hatte Jost schon Versäumnisse und Fehlinformationen bestätigt. Einzelne Polizisten, die vor dem Anschlag für Ermittlungen gegen Amri zuständig waren, hätten Fehler gemacht. Auch seien Innensenator Andreas Geisel (SPD) und sein Staatssekretär in den Tagen nach dem Anschlag von der Polizei offenbar falsch informiert worden, so Jost in dem Zwischenbericht. Gleichzeitig verteidigte er die Arbeit der Ermittler gegen pauschale Verurteilungen.