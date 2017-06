Damit eines klar ist: "Niemand will hier Sonderrechte erwirken", sagte Aydan Özoğuz, die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung. "Wir wollen eine faire Behandlung aller Menschen in unserer Gesellschaft." Aber die ist noch lange nicht erreicht, wie der Dritte Bericht zur Diskriminierung in Deutschland zeigt. Menschen, die eine Behinderung haben, einen ausländischen Namen tragen, die älter oder weiblich sind, machen nach wie vor in Deutschland die Erfahrung, nicht gleich behandelt oder ausgegrenzt zu werden - am häufigsten im Arbeitsleben. "41 Prozent der gut 9.100 Beratungsanfragen, die die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in den vergangenen vier Jahren hatte, bezogen sich auf diesen Bereich", so Christine Lüders, die Chefin der Stelle.