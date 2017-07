Dem Bericht zufolge hörten Ermittler des Berliner Landeskriminalamts (LKA) im April 2016 ein Telefonat zwischen Amri und einem seiner Freunde ab, in dem Letzterer berichtete, dass er den Reisepass des Tunesiers in der Moschee gefunden habe. Amri habe dem Mann daraufhin gesagt, er solle die Bilder aus dem Pass entfernen und ihn wegwerfen. Er brauche ihn nicht mehr.



Das Gespräch sei zwar von den LKA-Ermittlern aufgezeichnet, jedoch erst später übersetzt, protokolliert und ausgewertet worden. Der Hinweis auf den Reisepass wurde zudem laut Zeitung weder an eine Ausländerbehörde, noch an die nordrhein-westfälische Polizei oder an eine Staatsanwaltschaft weitergeleitet.