Das Berliner Landgericht hat die Mietpreisbremse als verfassungswidrig eingestuft. Die Vorschrift im Bürgerlichen Gesetzbuch führe zu einer "ungleichen Behandlung von Vermietern", was Artikel 3 des Grundgesetzes widerspreche, nach dem "wesentlich Gleiches gleich zu behandeln" sei, erklärte das Gericht am Dienstag (AZ: 67 O 149/17) .

Das Gesetz zur Mietpreisbremse greife in das Recht der Mietparteien ein, freie Verträge schließen zu dürfen, ohne das ausreichend zu begründen. Das Gericht rügte insbesondere, dass durch die Mietpreisbremse Vermieter in verschiedenen Städten unterschiedlich hart getroffen würden.

Laut Landgericht liegt auch deshalb eine Ungleichbehandlung vor, da diejenigen Vermieter, die bereits in der Vergangenheit eine zu hohe Miete mit ihrem Mieter vereinbart hatten, ungerechtfertigt begünstigt würden. Denn diese Vermieter dürften bei einer Neuvermietung die "alte", zu hohe Miete weiterhin verlangen.

In der Sache hatte das Gericht über die Klage einer Mieterin zu entschieden, die von ihrer Vermieterin Geld zurückgefordert hatte. Sie war 2015 in eine Wohnung in Berlin-Wedding einzogen - für eine monatliche Kaltmiete von 351 Euro. Die Vormieterin hatte 215 Euro gezahlt.