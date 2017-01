Berliner Notizen Musikalische Politiker

Die Elbphilharmonie in Hamburg ist zum Symbol geworden. Da sind sich alle einig. Fragt sich bloß, wofür? Bundespräsident Joachim Gauck sagte es bei der Eröffnung des Hauses so: "Sie galt als Traum und als Albtraum. Als Weltstar und als Witz. Als Blamage und als Wunder."

Triumph und Tragödie. Die Reihe ließe sich fortführen. Wie deutet man ein grandioses Bauwerk, wenn Bauzeit und Kosten sich desaströs vervielfacht haben? Am Fuße der Pyramiden stellt die Frage keiner mehr. Aber angesichts so einiger Problembaustellen hierzulande steht die Frage im Raum. Ein jeder beantwortet sie nach seiner Art. Olaf Scholz, der erste Bürgermeister Hamburgs, über die Vorgeschichte des Hauses: "Rückblickend wird sie vor allem eine sehr lehrreiche Episode gewesen sein, wenn wir sie mit dem Zukunftsversprechen vergleichen, das die Elbphilharmonie formuliert und dass sie nun einlösen wird."

Wenn die verantwortlichen Politiker sich das merken würden, hätte es auch etwas für sich. Aber das sagt keiner. Stattdessen deuten sie das Haus als Symbol für die Kulturnation und als Symbol für bürgerschaftliches Engagement. Immerhin sind zehn Prozent der Bausumme, also etwa 70 Millionen Euro, gespendet worden. In einer Pause kommt sogar die Regierungschefin, Angela Merkel, zu Wort: "Ich glaube eines Tages werden wir sehr stolz sein, dass auch in unseren Zeiten etwas gebaut wurde, bei dem die Leute auch in fünfzig und hundert Jahren noch sagen: Guck mal. Das war damals im Jahr 2017 am 11. Januar."