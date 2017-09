Eine halbe Stunde nach dem Anschlag sei zunächst unklar gewesen, wer den Polizeieinsatz überhaupt leiten solle. Die Terror-Fahndung nach dem Anschlag am 19. Dezember sei erst nach über drei Stunden eingeleitet worden. Bis dahin hätten die Beamten weder die Umgebung des Tatortes abgesucht, noch seien Straßen und Bahnstrecken als mögliche Fluchtwege kontrolliert worden. Noch einmal zwei weitere Stunden habe es gedauert, bis die Polizeiführung eine bundesweite Überprüfung aller Gefährder in Gang gesetzt habe.

Der Attentäter Anis Amri konnte damit ungehindert aus Berlin flüchten. Er hatte einen Lastwagen entführt und ihn am 19. Dezember in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesteuert. Bei dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt Ende vorigen Jahres waren zwölf Menschen getötet worden, fast 70 wurden verletzt. Amri wurde erst einige Tage später in Mailand auf der Flucht von der Polizei erschossen.