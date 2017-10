Es ist eigentlich nur eine kleine Karikatur, eine kleine Satire. Man sieht den einstigen Gründer der AfD laut lachend in einem Sessel. Darunter der Satz: "Bernd Lucke kauft Jahresvorrat Popcorn, um sich Frauke Petrys Versuch einer Parteigründung anzusehen". Lucke hat die Karikatur bei Facebook selbst weiter verbreitet, er lacht noch jetzt im Gespräch mit MDR AKTUELL: "Ich kommentiere das auch nicht. Ich fand die Meldung ganz nett. Ja, sie trifft in gewisser Weise die Nachricht."

Abgeordneter in Brüssel

Lucke sitzt in seinem Abgeordnetenbüro im Europaparlament in Straßburg. 2014 ist er als damaliger AfD-Spitzenkandidat hier eingezogen. Bis eben Frauke Petry seiner Karriere innerhalb der Partei ein Ende machte. Jene Frauke Petry, die nun selbst im Streit die AfD verlassen hat. Gemeinsam mit ihrem Mann Marcus Pretzell, dem bisherigen Landeschef in Nordrhein-Westfalen. Und wie das Leben spielt, hat Pretzell sein Büro in Straßburg immer noch direkt neben dem von Lucke. Sie reden nicht miteinander. Normalerweise: "Als ich aber kürzlich in den Plenarsaal ging, sah ich ihn mit einem Kollegen sprechen, dem er auf Englisch erklärte, dass er aus der AfD ausgetreten sei, weil die ihm zu rechts geworden sei. Da konnte ich mich doch nicht zurückhalten und habe ihm ein paar Worte zugerufen, dass das also eine ganz neue Sichtweise sei."

Wettern über Petry und Pretzell

Bernd Lucke vorm EU- Parlamentsgebäude Bildrechte: dpa Lucke ist nun ganz bei der Sache, obwohl er eigentlich gar nicht mehr gerne über die AfD von heute redet. "Gucken Sie sich das Wirken von Petry und Pretzell in den letzten Jahren doch mal an", schiebt er hinterher: "Das waren doch Leute, die die Radikalisierung in der AfD vorangetrieben haben, in dem sie die AfD in eine 'Frontlinie' mit Parteien wie der von Geert Wilders aus den Niederlanden, Front National in Frankreich und FPÖ aus Österreich gerückt haben. Pretzell war dabei der, der die AfD zur 'Pegida-Partei' ausgerufen hat. Sprich: Die sind so weit nach rechts gegangen, da sind Jörg Meuthen und Alice Weidel direkt Linksabweichler."

Über die Schwierigkeit Wähler zu finden

Lucke hat mit seiner ehemaligen Partei inzwischen abgeschlossen. Schon kurz nach seinem Sturz, im Sommer 2015, hat er eine neue gegründet: Inzwischen heißt sie "LKR" (Liberal-Konservative Reformer) und krebst bei Landtagswahlen zwischen 0,2 und 1,0 Prozent herum. Zur Bundestagswahl traten die LKR erst gar nicht an. Lucke klagt: Nach einem anfänglichen Hype nehmen uns die klassischen Medien nicht mehr wahr. Die konzentrierten sich nur auf die "großen" Parteien, also die, die im Bundestag oder in Landtagen vertreten sind. Und nur mit Social-Media-Arbeit allein komme man in Deutschland nicht weit: "Wenn man eine Million Wähler gewinnen will, muss man mindestens zehn oder 20 Millionen Wähler erreichen. Weil einen ja nicht jeder wählt, der einen kennt. An solche Reichweiten kommen Sie aber alleine mit Facebook nicht ran. Das geht nicht. Jedenfalls nicht, wenn Sie nicht Millionen Euro zur Verfügung haben."

Der Subtext ist voller Ironie: Viel Freude und viel Spaß, Frauke Petry, bei der Suche nach einer neuer Wirkungsstätte! Bernd Lucke wird das aufmerksam verfolgen. Popcorn zum Zeitvertreib hat er schließlich schon bereitgestellt, glaubt man der Karikatur.