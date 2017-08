Wer versucht, in ein Terrorcamp zu reisen, kann zu einer Haftstrafe verurteilte werden. Der Bundesgerichtshof hat zum ersten Mal die Verurteilung eines Islamisten bestätigt, der sich in einem Terrorcamp in Syrien militärisch ausbilden lassen wollte. Die obersten deutschen Strafrichter haben keine Bedenken wegen der Verfassungsmäßigkeit des entsprechenden Paragrafen im Strafgesetzbuch.