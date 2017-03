Wie werden künftig die Behörden des Bundes auf ganz Deutschland verteilt, damit die neuen Bundesländer angemessen bedacht werden? Diese Frage wurde Anfang der 90er in Föderalismuskommissionen diskutiert. Beschlossen wurde 1992 unter anderem, dass der Gerichtsstandort Leipzig gestärkt werden soll. Eine 25 Jahre alte Zusage, auf die nun Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow zurückkommt: "Wenn man möchte, dass auch das Bewusstsein für rechtsstaatliche Institutionen hier in den neuen Bundesländern weiter wächst, dann muss man auch die Versprechen einhalten, die zu Beginn der 90er Jahre dem Osten gegeben worden sind."

Bisher ist lediglich ein einziger Strafsenat nach Leipzig gezogen und zwar aus Berlin. In Karlsruhe arbeiten dagegen vier Strafsenate, zwölf Zivilsenate und acht weitere. Von diesem Kuchen will Gemkow etwas abhaben: "Ausgangspunkt ist, dass ich davon ausgehe, dass in nicht allzu ferner Zukunft am Bundesgerichtshof neue Stellen und damit Senate geschaffen werden müssen."

Gemkow: Mindestens ein Strafsenat muss wandern

Die Zahl der Verfahren, die allein an den Strafsenaten des BGH anhängig waren, hat mit knapp 4.300 Fällen im vergangenen Jahr ein neues Hoch erreicht. Mehr Arbeit lässt sich nur mit mehr Personal erledigen, meint CDU-Politiker Gemkow: "Das hätte zur Folge, dass gemäß der Vereinbarung der Föderalismuskommission zu Beginn der 90er Jahre mit der Schaffung eines weiteren Senates in Karlsruhe beim Bundesgerichtshof ein Strafsenat oder gegebenenfalls weitere Strafsenate rutschen müssten."

Unterstützung für Gemkow aus Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalts Justizministerin Keding steht ihrem sächsischen Kollegen bei. Bildrechte: CDU-Landesverband Sachsen-Anhalt Und zwar laut Vereinbarung ganz automatisch nach Leipzig. Also wann immer ein neuer Senat in Karlsruhe notwendig werden sollte, müsste er in Leipzig angesiedelt werden. Ein längst überfälliger Schritt, meint auch Sachsen-Anhalts Justizministerin Anne-Marie Keding: "Besser jetzt als morgen. Ich halte das für richtig, das jetzt anzugehen. Die Senate in Karlsruhe werden immer größer. Da könnte man jetzt zu dieser alten Verabredung zurückkommen und wirklich einen Strafsenat nach Leipzig verlagern."



Nun sei der Bundesgesetzgeber gefordert. Wenn Stellen etwa für Vorsitzende Richter am BGH geschaffen werden, sei der Rest im Prinzip ein Automatismus. Doch ganz so einfach wird es wohl nicht. Sachsen-Anhalts Justizministerin Keding rechnet mit Widerständen: "Es gibt ein Beharrungsvermögen auch in der Justiz. Wer verändert schon gern seinen Lebensmittelpunkt?"

Sachsen sei bereit in Leipzig weitere Strafsenate unterzubringen, sagt Justizminister Gemkow. Nicht zuletzt könnte man so auch die Personalnot des Generalbundesanwaltes bekämpfen. Der ist dem Bundesgerichtshof zugeordnet und hatte zuletzt beklagt, dass sich nicht genügend erfahrene Richter und Staatsanwälte finden, die in Karlsruhe arbeiten möchten. In Leipzig könnte das ganz anders aussehen, ist sich Justizminister Gemkow sicher.