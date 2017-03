Seit 25 Jahren ist kein neuer Senat am Bundesgerichtshof entstanden. Zwar steigt die Zahl der Gerichtsfälle von Jahr zu Jahr. Die Anzahl der Senate aber blieb konstant: 24 davon gibt es in Karlsruhe und einen in Leipzig. Auch für die absehbare Zukunft sieht das Bundesjustizministerium keinen Grund, das zu ändern, erklärt dessen Sprecherin Josephine Steffen. Am Bundesgerichtshof seien 2012 6.449 Verfahren in Zivilsachen verhandelt worden. 2016 seien es 6.531 gewesen. Sie sagt: "Bei Strafsachen am Bundesgerichtshof ist es ähnlich. Ich denke, wie da im Moment verfahren wird, ist das in Ordnung."