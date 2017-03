Terroristen verüben gleichzeitig mehrere Anschläge, erst in Bremen, dann in Düsseldorf, dann in München und weitere werden angedroht. So die fiktive Ausgangslage. Die Polizei in den Ländern ist voll ausgelastet. Jetzt werden Soldaten angefordert.

In Bremen etwa waren, fiktiv, etwa 1.000 Soldaten im Einsatz, berichtet Innensenator Ulrich Mäurer: "Es waren viele Personen zu evakuieren, dazu waren gepanzerte Fahrzeuge notwendig", so der Innensenator. "Wir mussten Objektschutz organisieren, das heißt, Krankenhäuser sichern – und vieles andere mehr bis hin zum Einsatz von Sanitätsgruppen der Bundeswehr."

Wie gesagt, das passierte alles nur am grünen Tisch. Die sogenannte "Stabsrahmenübung" von Länderpolizeien, Bundespolizei und Bundeswehr sollte zeigen, wie Befehls- und Alarmketten in einer solchen Großlage funktionieren. Und wozu in der Praxis wirklich Soldaten angefordert werden dürfen und können.

Wichtige Schlüsse gezogen

"Das Wichtigste ist, schnell zu reagieren", lautet das Fazit der Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. "Und wir haben allein schon einen Riesen-Mehrwehrt gezogen, wenn ich auf die Bundeswehr selber blicke." Am ersten Tag sei man zu langsam gewesen.

Es habe zum Teil Stunden gedauert, resümiert die Verteidigungsministerin. "Und deshalb haben wir dann in der Nacht vom ersten auf den zweiten Tag bereits Schlüsse gezogen, Strukturen umgestellt, sodass wir am zweiten Tag sehr viel schneller waren."

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zieht ein positives Fazit zur Anti-Terror-Übung. Bildrechte: dpa 46 Mal in den zweieinhalb Übungstagen und Nächten wandten sich die Lagezentren der Länder an die Bundeswehr. Bei 30 Anfragen ging es um einfache Amtshilfen, etwa gepanzerte Krankenwagen zur Verfügung zu stellen. Amtshilfe der Bundeswehr ist schon länger usus, etwa bei Überschwemmungen oder vergangenes Jahr in der Flüchtlingsbetreuung.



Anders und umstrittener ist es, wenn Soldaten sogenannte hoheitliche Aufgaben im Inland wahrnehmen – also eigentlich Polizeiarbeit machen. Die Bundesregierung ist sich sicher, dass auch solche Einsätze der Bundeswehr im Inland möglich wären, beispielsweise bei Ereignissen "katastrophischen Ausmaßes". Darunter falle auch eine Anschlagsserie wie die hier simulierte, so Bundesinnenminister Thomas de Maizière:

"Ansbach und Würzburg wären sicherlich keine Anschläge katastrophischen Ausmaßes, Mumbai und Paris ja", so de Maizière. "Und ehrlich gesagt ist es unsere Aufgabe, als diejenigen, die in einer solchen Krise zu agieren haben und der Länder, zu sagen: Wir erklären das jetzt zu einer Terrorlage katastrophischen Ausmaßes und handeln."

Zusammenarbeit mit Anlaufschwierigkeiten

Das Fazit nach der Übung: Die Zusammenarbeit funktioniert, wenn auch mit Anlaufschwierigkeiten. Viele Hürden im Kontakt zwischen Polizei und Bundeswehr wurden offenbar schon im Vorfeld erkannt, berichtet der saarländische Innenminister Klaus Bouillon:

Vor einem Jahr war kein Innenminister eines Landes in der Lage, wenn so etwas passiert wäre", so Bouillon. Vor allem am Wochenende, wenn ein Innenminister überlegen müsse, wen er anruft. "Und wenn man angerufen worden wäre, wüsste der Innenminister nicht, wer der Offizier vom Dienst ist, der OVD, und wie komme ich an die Fahrzeuge ran, wo hat man die Schlüssel?" All dies habe man in den Ländern in der Vorbereitung in den letzten sechs Monaten vor der Übung festgestellt.