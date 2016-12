Der diplomatische Supergau für die Bundesregierung drohte am 11. November, per Beschluss vom Bundesgerichtshof. Vor dem hatte die ziemlich ungeduldige Minderheit im NSA-Untersuchungsausschuss geklagt, Linke und Grüne wollen nach über zweieinhalb Jahren endlich Edward Snowden in Berlin vernehmen. Dazu muss die Bundesregierung formal von der Ausschussmehrheit um Amtshilfe gebeten werden, denn Snowden sollte unbehelligt aus Moskau in den Bundestag gelangen, also sicheres Geleit erhalten, obwohl die US-Regierung ihn ausliefern und vor Gericht stellen möchte.

Vertreter der Grünen spricht von Rechtsbruch

Schlimmer noch: Snowden könnte in Deutschland einen Asylantrag stellen. Das wäre alles ein absehbarer Alptraum für die transatlantischen Beziehungen, weshalb auch zweieinhalb Jahre nichts in der Angelegenheit Snowden passierte. Und was taten Unions- und SPD-Vertreter im NSA-Ausschuss nach dem Urteil vom 11. November? Gar nichts, sie verschoben die Abstimmung. Das sei ein offener Rechtsbruch, polterte Grünen-Vertreter Konstantin von Notz.

Es gibt dieses Urteil und es gibt eine Rechtspflicht, dieses Urteil zu vollziehen. Konstantin von Notz

Auch kleinteilige Fakten müssen weiterhin geprüft werden

Am 21. Dezember beschloss der Bundesgerichtshof nach einer Beschwerde von Union und SPD, dass über die Snowden-Anreise und die nötige Amtshilfe durch die Bundesregierung noch einmal neu verhandelt werden muss. Und was passierte sonst so in den 43 Sitzungen des Jahres? Es sei ein gutes Jahr gewesen, bilanziert SPD-Obmann Christian Flisek. Auch habe man am Anfang nicht damit gerechnet, dass der NSA-Ausschuss ein Selektoren-Ausschuss werde. Es gelte vor allem, "den roten Faden insgesamt nicht aus den Augen zu verlieren", so Flisek.

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Zuschauertribünen voll und das mediale Interesse riesengroß war. Vor allem Zeugen aus dem Mittelbau der Geheimdienstwelt sagten teilweise mehrfach über die Internet-Überwachung der NSA, den britischen Partnerdienst GCHQ und die Mithilfe des BND aus. Es wurde zwischenzeitlich recht kleinteilig. Doch auch das müsse man prüfen, sagt Martine Renner, Linken-Vertreterin im Ausschuss. "Wir müssen am Ende unsere Vermutungen zu Feststellungen bringen, ob es ein sogenanntes Organisationsversagen gegeben hat."

BND ebenfalls in der Kritik

Unerwartete Schlagzeilen noch einmal Anfang Dezember: Knapp zweieinhalbtausend geheime Dokumente des Ausschusses tauchten bei Wikileaks auf. Gehackt von russischen Geheimdiensten, die vor einigen Monaten in das IT-System des Parlaments eindrangen, so lautete der erste Verdacht. Inzwischen aber ermittelt die Bundestagspolizei im Hause wegen "Verletzung des Dienstgeheimnisses". Sucht man eine Überschrift für die 43 Sitzungen des NSA-Untersuchungsausschusses, hieße die wohl BND-Selektoren. Der BND hat, ähnlich wie die NSA, das Internet und den Telefonverkehr mit sechs Suchbegriffen durchfischt. Die zeigen, dass auch befreundete, europäische Regierungen und Institutionen ausgeforscht wurden. "Der NSA-Untersuchungsausschuss hat sich zu einem echten, zweiten BND-Ausschuss entwickelt", sagte Angela Merkel bei der 60-Jahrfeier des BND in Berlin.

Allerdings mit übersichtlicher Zukunft. Bevor der Abschlussbericht geschrieben wird, sind noch ganze drei öffentliche Sitzungen geplant. Die letzte ist für den 16. Februar angesetzt, sie wird noch einmal viel Publikum anlocken. Denn zur letzten Zeugenbefragung geladen ist die Bundeskanzlerin Angela Merkel.