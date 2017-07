Das Blöde am Bauen ist, dass es so verdammt lang dauert. Drei bis vier Jahre vom Planungsbeginn bis zur fertigen Wohnung sind völlig normal - den ganz großen Durchbruch kann Bauministerin Barbara Hendricks daher nicht verkünden: "Auch wenn es in Deutschland immer noch zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, haben wir doch eine Trendumkehr anstoßen können. 2016 gab es in Deutschland 375.000 Baugenehmigungen, 2013 waren es noch 100.000 weniger, das ist dann doch ein Unterschied." Aber: Man sei noch nicht da, wo man gerne wäre. Denn viele der neu errichteten Wohnungen sind ziemlich teuer, das zeigen die aktuellen Zahlen auch.

Dass der Bund die Mittel für den sozialen Wohnungsbau verdreifacht hat, hilft da nur begrenzt – die Länder müssten noch eigenes Geld dazupacken, sagt Barbara Hendricks. Bisher passiere eher das Gegenteil: "Parallel hat das eine oder andere Land dann seine Landesmittel zurückgeführt, namentlich der Freistaat Bayern. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Und es kann auch nicht so sein, dass wir den Ländern Geld geben und dort dann gar keine Sozialwohnungen errichtet werden, wie es im vergangenen Jahr auch der Fall war."

Förderung von privatem Wohnungsbau gescheitert

Da müsse man nochmal grundsätzlich ran, sagt die Bauministerin, auch per Grundgesetz-Änderung, die dem Bund gestattet, weiterhin Geld zu geben – denn bisher sind ab 2020 die Länder ganz allein zuständig für den sozialen Wohnungsbau. Verabredet war eigentlich auch, den privaten Mietwohnungsbau mit Steuer-Vergünstigungen anzukurbeln. Aber Union und SPD konnten sich nicht einigen. Die Sozialdemokraten wollten niedrige Mieten zur Bedingung für eine solche Förderung machen, die Union sah das lockerer.

Die öffentliche Hand alleine reicht nicht. Wir brauchen auch den privaten Wohnungsbau. Ulrich Ropertz Deutscher Mieterbund

Schade, sagt Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund: "Die öffentliche Hand alleine reicht nicht. Wir brauchen auch den privaten Wohnungsbau." Ropertz ist daher für einen neuen Anlauf nach der Bundestagswahl. Er will den Steuernachlass aber wie die SPD an eine günstige Miete knüpfen.

Bauvorschriften-Dschungel unverändert dicht

Teuer machen das Bauen auch viele Vorschrifen. Die abzubauen, ist bisher aber nicht wirklich gelungen: Nach wie vor gelten in Deutschland 16 Bauordnungen, für jedes Land eine. Das macht es für Planer unnötig kompliziert, sagt Paul Lichtenthäler von der Bundesarchitektenkammer. So müssen in einem Land die Stäbe am Geländer waagrecht sein, im nächsten senkrecht – und so weiter: "Das ist wirklich ein Wildwuchs. Ich glaube, dass bisweilen der Föderalismus da hinderlich ist, um schnell zu Zielen zu kommen."

Jede Stadt könne jedoch sofort etwas unternehmen, um günstiges Bauen zu ermöglichen, fordern die Architekten. Vorschriften, die für jede Wohnung, auch für die mitten in der Stadt, den Bau eines Parkplatzes verlangen, gehören ihrer Meinung nach sofort abgeschafft, sagt Lichtenthäler: "Stellplätze muss man ja irgendwo schaffen, das ist teurer Grund und Boden. Und da wo man ein Parkhaus bauen muss, macht das einen Bau unwahrscheinlich teuer. Und ich weiß aus vielen Städten, dass diese Parkhäuser oft nicht mal halb voll sind." Weil die Preise für die Parkplätze in den Tiefgaragen so hoch sind, dass die Leute doch lieber auf der Straße parken, wenn sie überhaupt ein Auto haben.

Berlin zum Beispiel hat die Stellplatz-Verordnung bereits abgeschafft. Die Hauptstadt ist dafür aber ganz vorne bei einem weiteren Punkt, über den Planer und Investoren klagen: Bauämter mit viel zu wenig Personal, die ewig brauchen, um Bebauungspläne aufzustellen und Bau-Genehmigungen zu erteilen. Auch das macht das Bauen teuer. Es ist aber in vielen Städten deutschlandweit die Regel.