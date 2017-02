Der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule wird in jedem Bundesland individuell geregelt. In den meisten Ländern erhalten Eltern zum Abschluss der Grundschulzeit ihres Kindes eine Bildungsempfehlung, die in der Regel nicht bindend ist. In manchen Ländern, etwa Bayern, entscheidet der Notendurchschnitt darüber, an welche weiterführende Schule der Schüler wechselt. Reicht es nicht für das Gymnasium, ist eine Aufnahmeprüfung möglich.

In einigen Ländern entscheidet die schulische Leistung über den weiteren Bildungsweg. Bildrechte: dpa In anderen Ländern, etwa in Rheinland-Pfalz oder Niedersachsen, entscheidet allein der Elternwille. In Nordrhein-Westfalen kann von der Bildungsempfehlung abgewichen werden, dann aber muss an einem Probe-Unterricht teilgenommen werden. In Bremen ist die Teilnahme an Entwicklungsgesprächen Pflicht, bevor die Eltern sich für eine Schulform entscheiden.



In Schleswig-Holstein gibt es eine Bildungsempfehlung mit beratendem Charakter. Die Entscheidung der Eltern kann davon abweichen, außer die Bildungsempfehlung sieht einen Hauptschulbesuch vor. Dann ist ein Übergang zum Gymnasium nicht möglich. In Berlin, Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern wird die beratende Bildungsempfehlung erst nach sechs Jahren ausgesprochen.

Auch in den drei mitteldeutschen Ländern ist der Übergang von der Grund- zur weiterführenden Schule individuell geregelt. In Sachsen erfolgt die Bildungsempfehlung fürs Gynmasium, wenn in den Fächern Deutsch, Mathe und Sachkunde ein Notendurchschnitt von 2,0 erreicht wurde und der Schüler in keinem Fach eine schlechtere Note als eine 3 erhalten hat. Ist das nicht der Fall, kann auf Antrag der Eltern eine Eignungsprüfung fürs Gynmasium absolviert werden, die mit Note 2 bestanden werden muss. Andernfalls besucht der Schüler die Oberschule.

Schließt er diese mit guten oder sehr guten Ergebnissen ab, kann er seine Schullaufbahn auf einem Beruflichen Gymnasium fortsetzen. Hier durchläuft er eine Berufsausbildung und erwirbt innerhalb von vier Jahren gleichzeit die Allgemeine Hochschulreife. Möglich ist auch der Besuch einer Fachoberschule, der zwei Jahre dauert und mit der Fachhochschulreife abgeschlossen wird.

Das Schlupfloch: In Thüringen kann man es auch durch eine Aufnahmeprüfung aufs Gymnasium schaffen. Bildrechte: dpa/Karl-Josef Hildenbrand In Sachsen-Anhalt wurde die verbindliche Bildungsempfehlung 2011 abgeschafft. Seitdem entscheiden die Eltern über den Bildungsweg ihrer Kinder. Sie erhalten am Ende der 4. Klasse eine nicht bindende Schullaufbahnempfehlung und das Angebot eines Entwicklungsgesprächs.



In Thüringen erhalten Eltern eine Bildungsempfehlung für eine weiterführende Schule. Mit einem Notendurchschnitt von 2 in Deutsch, Mathe und Sachkunde kann ein Schüler auf das Gymnasium wechseln. Ist das nicht der Fall, kann eine Aufnahmeprüfung in Form eines Probe-Unterrichts absolviert werden. Andernfalls wechselt der Schüler zur Regel- oder in eine Gemeinschaftsschule.

Nach einer Novellierung des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen wird das in der sächsischen Verfassung verbriefte "Elternrecht zur Letztentscheidung" unumschränkt gelten. Danach können Eltern ihr Kind auch auf ein Gymnasium schicken, wenn es den Notendurchschnitt von 2,0 in den Fächern Mathematik, Deutsch und Sachkunde nicht erreicht hat. Voraussetzung dafür ist ein Beratungsgespräch an dem Gymnasium, auf das das Kind geschickt werden soll. Auch ein Test steht dann an.

Sollte der Test nicht auf das Gymnasium, sondern auf die Oberschule hinweisen, können die Eltern ihr Kind dennoch auf ein Gymnasium schicken. Allerdings ist ein nochmaliges Beratungsgespräch Bedingung.

Die Bildungsempfehlung, ob bindend oder nicht, ist umstritten. Kritiker bemängeln, sie setze Schüler und Eltern unter Druck, sei nicht zeitgemäß und lehrerabhängig. Auch der Dresdner Bildungsforscher Wolfgang Melzer spricht sich gegen die Bildungsempfehlung aus. Sie sei nicht objektiv.

Unter anderem würden Kinder bei der Bildungsempfehlung reihenweise aufgrund ihrer sozialen Herkunft benachteiligt. Die Entscheidung über den weiteren Bildungsweg falle außerdem viel zu früh. Entwicklungspotenziale der Schüler seien nach der 4. Klasse noch schwer einschätzbar.

Stress bei Kinder und Eltern

Weiter merkt Melzer an: Die Bildungsempfehlung verursache in den davorliegenden Schuljahren enormen Stress bei den Schülern und deren Eltern. Die Mehrheit der Eltern spräche sich deshalb für ein längeres gemeinsames Lernen, mindestens bis zur 6. Klasse aus. Dem Argument, es sei jederzeit möglich, auf das Gynmasium zu wechseln, setzt Melzer entgegen, dass dieser Übergang zwar theoretisch möglich ist, aber oft nicht praktiziert wird. Schüler stiegen in ihrem schulischen Bildungsweg eher ab als auf.

Dennoch merkt Melzer an, dass es auch Schwierigkeiten gibt, wenn allein der Elternwille bei der Entscheidung für eine weiterführende Schulform zählt. Eltern legten öfter ihren eigenen Bildungsgrad zugrunde als die Fähigkeiten und Neigungen ihrer Kinder.

Fazit