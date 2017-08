Vergleich der Bildunssysteme So schneidet Mitteldeutschland ab

Die leistungsfähigsten Bildungssysteme hätten Sachsen, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg, heißt es im INSM-Bildungsmonitor 2017, den das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln erarbeitet hat. Am schwächsten schnitten die Stadtstaaten Bremen und Berlin ab. Bewertet wurden unter anderem Forschungsleistungen an den Hochschulen, die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, Schulabbrecherquoten und der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg.

So sieht es in Sachsen aus

In Sachsen, das sich über Platz 1 von allen 16 Bundesländern freuen kann, lobt die Studie die guten Leistungen im Lesen, die vielen Forschungsgelder, die die Hochschulen einwerben, die vielen ausländischen Studentinnen und Studenten und den hohen Anteil von Ganztags-Betreuung in Schulen und Kitas. Kritisiert wird die hohe Abbrecherquote bei ausländischen Schülern, die deutlich über dem Bundesschnitt liegt. Außerdem bemängeln die Autoren der Studie die Altersstruktur der Lehrer an sächsischen Schulen: Zu viele Ältere, die bald in Rente gehen.

So sieht es in Sachsen-Anhalt aus

Sachsen-Anhalt landet auf Platz 9 von 16 Bundesländern, im Mittelfeld also. Die Studie lobt hier die guten Leistungen der Schüler im Lesen, in Mathe und Naturwissenschaften und die vergleichsweise kleinen Klassen, besonders in den weiterführenden Schulen. Kritisiert wird die offenbar nicht besonders gute Förderung ausländischer Schüler. In Sachsen-Anhalt machen nur gut ein Prozent von ihnen Abitur, der Bundesschnitt liegt bei gut neun Prozent. Und ein Viertel der ausländischen Schüler macht gar keinen Schulabschluss. Das ist der schlechteste Wert bundesweit. An den Hochschulen im Land wird bemängelt, dass sie vergleichsweise wenig Forschungsgelder einwerben.

So sieht es in Thüringen aus

Thüringen schneidet mit seinem zweiten Platz sehr gut ab und bekommt viel Lob für kleine Klassen in allen Schulformen, hohe Bildungsausgaben und eine sehr gut ausgebaute Ganztags-Betreuung bei Schulen und Kitas. Außerdem ist Thüringen das Land, in dem Schulabgänger am leichtesten eine Lehrstelle finden. Negativ schlägt zu Buche, dass Thüringer Grundschüler seltener Fremdsprachen lernen als Gleichaltrige in anderen Ländern. Damit könnte auch zusammenhängen, dass Thüringen bei den Leistungen in Englisch nur unterdurchschnittlich abschneidet.