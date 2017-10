Das Bildungsniveau der Viertklässler hat sich in Deutschland seit 2011 allgemein verschlechtert. Das geht aus der neusten Bildungsstudie hervor, die die Kultusministerkonferenz (KMK) am Freitag in Berlin vorgestellt hat. Laut dem IQB-Bildungstrend haben sich Deutschlands Viertklässler bis 2016 in Mathematik, beim Zuhören und in Rechtschreibung verschlechtert. Lediglich die Lesekompetenz ist laut der Erhebung auf einem ähnlichem Niveau geblieben wie fünf Jahre zuvor.

"Ergebnisse sind ernüchternd"

KMK-Präsidentin Susanne Eisenmann bezeichnete die Ergebnisse als "ernüchternd". "Die Ergebnisse der Studie zeigen einen bundesweiten Handlungsbedarf bei der Förderung in den Kernfächern Deutsch und Mathematik", sagte die CDU-Politikerin.



Besonders schlimm sieht es der Studie zufolge in Bremen aus. In dem Stadtstaat fällt der Anteil derjenigen Schüler, welche die Mindeststandards in Mathematik, Lesen, Zuhören und Rechtschreibung erfüllen, "signifikant" geringer aus als in Gesamtdeutschland.

Negativtrends in mehreren Ländern