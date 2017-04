Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, fordert eine europäische Polizeibehörde. Münch sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", innerhalb Europas müssten die Daten so ausgetauscht werden, als wäre es eine Nation. Europa brauche eine starke zentrale Koordination polizeilicher Zusammenarbeit – ähnlich der Rolle des BKA als Zentralstelle der deutschen Polizei.

Holger Münch ist seit Dezember 2014 Präsident des Bundeskriminalamtes. Bildrechte: dpa

Münch forderte eine bessere Vernetzung. Derzeit nutzt die Polizei in Europa unterschiedliche Systeme. Münch zufolge erschwert das die Ermittlungen. Beispielsweise fehle im Schengener Informationssystem eine biometrische Komponente, damit Personen anhand ihres Fingerabdrucks identifiziert werden könnten.



Auch in Deutschland sieht der BKA-Chef Handlungsbedarf. Für die Überwachung von Gefährdern sei es nicht hilfreich, dass es 16 verschiedene Polizeigesetze gebe. In fünf Bundesländern sei Kommunikationsüberwachung aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Münch appellierte an die Polizei, die Polizeigesetze schnell zu vereinheitlichen. Ziel müsse sein, dass Gefährder in Deutschland nach einheitlichem Maßstab beurteilt und behandelt würden.