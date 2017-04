BKA-Gesetz Tausche Daten gegen Sicherheit

Das BKA-Gesetz soll ein Startschuss für das Projekt "Polizei 2020" und eine Zeitenwende in der Terrorbekämpfung einläuten, sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Er will Konsequenzen aus dem Anschlag in Berlin ziehen. Kommunikationspannen wie im Fall Amri soll es nicht mehr geben - es soll Schluss sein mit Computersystemen, die nicht zusammenpassen.