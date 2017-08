Das Bundeskriminalamt warnt nach Auswertung jüngster dschihadistischer Publikationen vor Anschlägen auf den Bahnverkehr in Deutschland. Ein BKA-Sprecher sagte der Funke-Mediengruppe, Sabotage an Eisenbahnschienen scheine in den Gedankenspielen dschihadistischer Gruppierungen einen immer größeren Platz einzunehmen.