Zu den Diagnosen zählten dabei ebenso physische wie psychische Erkrankungen. Weibliche Beschäftigte in Pflegeheimen erreichten etwa mit 4,6 Krankheitstagen wegen psychischer Störungen den doppelten Wert aller Beschäftigten. Auch Muskel- und Skelettkrankheiten betrafen Altenpflegerinnen (7 Fehltage) fast doppelt so häufig wie die weiblichen Beschäftigten insgesamt (3,7 Fehltage).

Auch bei den Beschäftigungsverhältnissen stellt der Gesundheitsatlas deutliche Unterschiede zwischen dem Gesundheitsbereich und anderen Berufsgruppen fest. Beschäftigte in der Gesundheits- und Krankenpflege hatten zu 22,9 Prozent ein befristetes Arbeitsverhältnis, in der Altenpflege liegt der Wert sogar bei 32,9 Prozent. Unter allen Arbeitnehmern haben lediglich 14,6 Prozent befristete Verträge. Einen deutlichen Unterschied bei Fehltagen durch Verletzungen und Vergiftungen beobachteten die Macher der Studie bei Pflegekräften mit und ohne Arbeitnehmerüberlassung. In der Altenpflege kamen auf 100 mit Arbeitnehmerüberlassung beschäftigte Frauen 348 Krankheitstage. Ohne Arbeitnehmerüberlassung waren es nur noch 208 Krankheitstage.

Eine Ergotherapeutin liest zusammen mit einer an Demenz erkrankten Frau in der Zeitung. Bildrechte: dpa

Weitere Unterschiede lassen sich im Ländervergleich ausmachen. In Sachsen-Anhalt etwa waren Krankenhaus-Mitarbeiter am häufigsten mit durchschnittlich rund 22 Tagen krankgeschrieben, Hamburg erreichte dagegen einen Niedrig-Rekord von knapp 15 Krankheitstagen. Psychische Erkrankungen sind für Beschäftigte der Gesundheits- und Krankenpflege in Brandenburg doppelt so häufig Grund für Arbeitsunfähigkeit wie in Baden-Württemberg.