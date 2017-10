Eine Autofabrik ist ein nüchterner Ort. Gleichmäßig gleiten Karosserien durch das Leipziger BMW-Werk, im Takt fügen Roboter Teile hinzu. Der Mensch passt sich an, steuert bei, kontrolliert. Und trotzdem gibt es auch hier so etwas wie Romantik.

Pressesprecher Jochen Müller zeigt den Ort, an dem Karosserie und Antrieb des Elektroautos i3 verschmelzen und sagt: "Ja, das ist jetzt einer der emotionalsten Momente in der Automobilproduktion, wenn man das so schön sagen darf, nämlich die sogenannte Hochzeit. Und das, was das Thema noch besonders macht, ist dass wir das beim BMW i3 nicht mit klassischen Verschraubungen machen, sondern mit einer Verklebung."

Absatz in Deutschland stockt

Und diese ist so gut, sagt Müller, dass eine ungewollte Scheidung zwischen Karosserie und Antrieb ausgeschlossen ist. Am Donnerstag wird im Werk der 100.000ste i3 fertig. Die meisten dieser reinen Elektroautos hat BMW nach Norwegen und Kalifornien verkauft. Der Absatz in Deutschland könnte besser sein.

Trotzdem ist Müller auf das Erreichte stolz: "Weil der BMW i3 der Ausgang ist für die Elektrifizierung unserer Modellgeneration. Und das, was wir hier gelernt haben seit 2013, als die Serienproduktion gestartet hat, können wir sehr gut einsetzen bei den anderen Modellen. Wir haben ja angekündigt, dass wir bis zum Jahr 2025 25 elektrifizierte Modelle auf den Markt bringen werden. Zwölf rein elektrische Fahrzeuge und 13 Plug-In-Hybride."

Mehr Geld für Leiharbeiter gefordert

Die Leipziger haben auch eine Idee, was man aus den alten Akkus machen kann, die nur noch 70 Prozent Speicherkapazität haben. BMW sammelt sie ein und verbindet sie zu einem Großspeicher für Windstrom. Vorreiter ist Leipzig noch aus einem anderen Grund. Das Werk gilt als hoch flexibel. Möglich machen das Leiharbeiter, die mit den Stammbeschäftigten nicht gleichgestellt sind. Dennoch feiert auch Betriebsratschef Jens Köhler.

Er sagt, die Leiharbeiter würden inzwischen besser entlohnt als früher und: "Wir wollen, dass die Einkommen weiter steigen für die Leiharbeiter, noch weiter ran an das Entgelt der Festangestellten. Die Leiharbeiter bekommen ja bei BMW schon das gleiche Grundentgelt. Aber das gleiche Grundentgelt ist eben noch nicht das komplette gleiche Entgelt. Und da gehen wir jetzt den nächsten Schritt."

BMW verweist auf Effekte für Stammbelegschaft

Pressesprecher Müller betont, dass man unter den Leiharbeitern immer wieder Stammbeschäftigte rekrutiere, nicht nur für die E-Auto-Produktion. Gebaut werden in Leipzig auch klassische BMWs mit Verbrennungsmotor, Tendenz ebenfalls steigend. Müller erklärt: "Wir haben uns entschieden, dass wir hier in das Werk, in die klassische Produktion der 1er- und 2er-Reihe nochmal über 300 Millionen Euro investieren. Wir werden die Lackiererei vergrößern, wir werden Anpassungen und Vergrößerungen in der Montage vornehmen und auch im Karosseriebau."

Das Geld fließe vor allem in automatisierte Bereiche, sagt Müller. Weitere Mitarbeiter kämen deshalb nicht hinzu. So bleibt es vorerst bei 5.300 Beschäftigten.