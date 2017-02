CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach hält das Umfragehoch der SPD für eine Momentaufnahme. In einem Interview mit dem MDR sagte er, er sei weit davon entfernt, sieben Monate vor der Bundestagswahl deswegen "in Panik zu geraten". Es sei nicht entscheidend, wo die Parteien Ende Februar stünden, sondern wo sie am 24. September – dem Tag der Bundestagswahl – stünden.