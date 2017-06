Die Religionsfreiheit ist fest in unserem Grundgesetz verankert, im Artikel vier, um genau zu sein. Glaubensgemeinschaften genießen deshalb einige Sonderrechte. Christoph Degenhart ist emeritierter Professor für Jura an der Universität Leipzig und Spezialist für Verfassungsrecht: "Problem ist folgendes: Wenn Sie entsprechende Pflichten für eine Religionsgemeinschaft aufstellen, erfordert es der Grundsatz der Gleichbehandlung, dass das nicht nur für den Islam gelten, sondern, dass sie generell gelten." Der CDU-Politiker Jens Spahn hat vier Grundforderungen für ein Islamgesetz gestellt. Mit Professor Degenhart sind wir sie durchgegangen.

Das sei rechtlich problematisch, sagt der Verfassungsexperte. Denn: "Sie können niemandem verbieten, Spenden anzunehmen. Sie können allerdings verlangen, dass offen gelegt wird. Transparenzpflichten können also meines Erachtens ohne Weiteres aufgestellt werden. Darin fehlt es in gewissen Rahmen." Dafür müsse man also kein eigenes Gesetz verabschieden.

Spahn behauptet, die Politik wisse nicht, wie viele Moscheen es in Deutschland überhaupt gebe und fordert deshalb, sie zu registrieren. Bei dem Juristen Degenhart führt das zu Unverständnis: Denn jeder Neubau einer Moschee oder eine Umwidmung in jene müsse zuerst vom Amt genehmigt werden.

Auch hier sieht der Verfassungsrechtler keinen Ansatzpunkt: "Ich darf daran erinnern, dass etwa im Ruhrgebiet noch bis in die 1950er-Jahre die Messe am Sonntag auch in Polnisch gehalten wurde, für die vielen Migranten aus Polen. Und ich würde sagen, auch die spanische oder italienische Gemeinden halten ihre Sonntagsgottesdienste in entsprechender Landessprache ab."