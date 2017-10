Es ist ein ziemlich bedrohliches Szenario und wenn es so käme, dann würde bei uns vieles nicht mehr so laufen wie bisher. Es geht wirklich um Milliarden.

"Nachhaltigkeit der Invesititionen nicht gewährleistet"

Geld, das wir noch immer brauchen, sagt beispielsweise Sachsen-Anhalts Europastaatssekretär Michael Schneider (CDU): "Wir in Ostdeutschland stehen immer noch nicht so stabil auf eigenen wirtschaftlichen Füßen, wie das andere Regionen in Deutschland oder auch in anderen Mitgliedsstaaten tun. Wenn die europäische Förderung in einem erheblichen Maße wegbrechen würde, bestünde die Gefahr, dass vieles von dem was man bisher erreicht hat, wieder zurückfällt. Das heißt, dass die Nachhaltigkeit der Investitionen nicht gewährleistet wäre."

Besondere Herausforderungen in Ostdeutschland

Schneiders Thüringer Kollegin Babette Winter (SPD) hat gleich mehrere Beispiele zur Hand. Herausforderungen, wie sie sagt, die es in diesem Ausmaß in vielen Teilen Westdeutschlands doch gar nicht gebe: "Eine Unwucht sehen wir auch in Zukunft ganz stark beim Thema demographischer Wandel, vor allem im ländlichen Raum. Wir sehen Herausforderungen beim Breitbandausbau, bei der digitalen Gesellschaft, also Investitionen in die Infrastruktur - beim Fachkräftemangel und auch beim Sockel an Langzeitarbeitslosen, den wir immer noch haben."

Einsparungen werden notwendig sein

Probleme, die auch der zuständige EU-Haushaltskommissar, der Deutsche Günther Oettinger, gut kennt. Dennoch hat man in seinem Haus mehrere Szenarien durchgerechnet für die Zeit nach dem Brexit. Dann also, wenn der derzeit drittgrößte Nettozahler die EU verlassen hat. Dann wird definitiv Geld fehlen und wenn die verbleibenden 27 nicht höhere Beträge nach Brüssel überweisen wollen, wonach es nicht aussieht, dann muss eben gespart werden.

Förderung nach Solidarität

Eine Variante dabei: Der harte Schnitt bei der Strukturförderung in allen westlichen Staaten der EU und damit auch in Ostdeutschland. Um den abzumildern, schlagen nun Parlamentarier, wie der sächsische Europaabgeordnete Hermann Winkler (CDU) vor, die Förderung künftig stärker daran auszurichten, wie sich die nationalen Regierungen tatsächlich verhalten.



Treten sie etwa immer mal wieder die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen, halten sie sich nicht an Absprachen, wie derzeit Polen und Ungarn, "dann muss man Gelder streichen und umverteilen", so Winkler auf Nachfrage von MDR Aktuell: "Wir haben das bei den Flüchtlingen schon einmal durchdekliniert. Wer nicht bereit ist, solidarisch zu sein, der bekommt weniger Mittel. Das wäre nur gerecht, das würden die Menschen auch verstehen. Aber da müsste sich die EU-Kommission endlich einmal bewegen."

Auch ohne Brexit weniger Förderung für Ostdeutschland

Sachsen-Anhalts Europastaatssekretär Schneider geht deutlich weiter. Er sagt: "Seien wir ehrlich, wir in Ostdeutschland werden in einigen Jahren definitiv mit weniger Förderung aus Brüssel auskommen müssen." Brexit hin- oder her. Das sei ja wohl klar, wenn man Ostdeutschland etwa mit EU-Mitgliedern wie Bulgarien oder Rumänien vergleiche.

Schneider findet: "Es gilt der Grundsatz: Je besser man sich entwickelt, desto weniger bekommt man. Dazu kommen jetzt mit dem Brexit noch besondere Rahmenbedingungen. Darauf sind wir aber alle eingestellt. Wir kämpfen hier in Brüssel, unter anderem im Ausschuss der Regionen, nun dafür, dass dieser Verlust so gering wie möglich ausfällt."

Erste Verlustprognosen im Frühjahr erwartet

Wie hoch er aber genau ausfällt, das lässt sich derzeit überhaupt nicht abschätzen. Ein erster Fingerzeig wird für das kommende Frühjahr erwartet. Dann legt EU-Haushaltskommissar Oettinger seinen Entwurf für die Zeit nach 2020 vor.