Fachkräftemangel Deutschland als Einwanderungsland - so stehen die Parteien dazu

Weit über eine Million Flüchtlinge sind in den letzten zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Bürgerkriegsflüchtlinge und auch Menschen, die wirtschaftlicher Not entfliehen wollen. Über das Asylrecht haben diese Migranten keine Chance, dauerhaften Aufenthalt zu bekommen. Gleichzeitig werden in Branchen wie Altenpflege oder Handwerk Fachkräfte gesucht. Die Politik diskutiert nun ein Einwanderungsgesetz. Wie stehen Parteien dazu, die eine realistische Chance auf den Einzug in den Bundestag haben?

von Cecilia Reible, ARD-Hauptstadtstudio für MDR AKTUELL