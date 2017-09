Das sagen B'90/Die Grünen

Am radikalsten haben die Grünen auf die Dieselkrise reagiert. Sie fordern den Abschied vom Verbrennungsmotor im Jahr 2030. Parteichef Cem Özdemir: "Das heißt, 2030 müssen neu zugelassene Autos emissionsfrei sein. Für uns ist dieses Ziel nicht verhandelbar." Bis dahin müssten alte Diesel nachgerüstet werden, auf Kosten der Automobilindustrie. Dreckige Diesel müssten zur Not mit einer blauen Plakette von der Einfahrt in die Innenstädte ausgeschlossen werden.

Das sagt die CSU

Vor allem das geforderte Aus für die Verbrenner macht ein Bündnis mit der Union schwierig. Denn für CSU-Chef Horst Seehofer ist gerade das Festhalten am Verbrennungsmotor eine Koalitionsbedingung: "Wir können nicht einfach jetzt den Verbrennungsmotor verbieten. Wir als Automobilland Bayern würden damit die Axt an die Wurzeln unseres bayerischen Wohlstands legen."

Das sagt die CDU

Nicht ganz so stark am Status quo orientiert sich die CDU. Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel will vor allem Fahrverbote verhindern. Alte Diesel aufwendig nachzurüsten, hält sie für wenig sinnvoll: "Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht in alte Technologie zu viel Nachrüstung stecken, sondern uns vielmehr damit beschäftigen, wie möglichst viele Menschen neue moderne Dieselautos bekommen." Den Verbrennungsmotor insgesamt nennt Merkel eine Brückentechnologie, die noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, gebraucht würde. Abgasfreies Fahren ist jedoch auch für die CDU die Zukunft - sei es elektrisch oder mit Wasserstoff.

Das sagt die SPD

Auch die SPD sieht den Verbrennungsmotor lange noch nicht am Ende. Es gelte Fahrverbote zu verhindern, sagt Parteichef Martin Schulz. Nur Software-Updates reichten dafür nicht. Schulz hat deshalb einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt. Darin enthalten die Pflicht für Autohersteller, schmutzige Diesel auf eigene Kosten nachzurüsten und eine Quote für Elektroautos auf europäischer Ebene. "Diejenigen, die die schnellsten sind in der Entwicklung, werden diejenigen sein, die den Markt erobern. Deshalb ist diese Quote auch ein Anreiz", sagt der Kanzlerkandidat.

Das sagt die FDP

Von einer E-Auto-Quote und einem festen Ausstiegsdatum für den Verbrennungsmotor hält die FDP nichts. Mit welcher Antriebstechnik das Auto der Zukunft fährt, könne der Staat nicht verordnen. Angesichts drohender Fahrverbote müsse die Automobilindustrie aber mehr tun als nur Software-Updates, sagt Parteichef Christian Lindner. "Die Kundinnen und Kunden müssen entschädigt werden, nötigenfalls muss der Motor umgebaut werden, wenn die Kunden das wünschen, oder es muss eine andere Einigung erzielt werden." Um Fahrverbote zu verhindern, hält Lindner auch einen anderen Weg für möglich: weniger strenge Grenzwerte für Stickoxid in den Städten.

Das sagt die AfD

In diesem Punkt stimmen die Liberalen mit der Alternative für Deutschland überein. Die AfD hält die ganze Diesel-Debatte für übertrieben. Spitzenkandidatin Alice Weidel: "Dann muss man einfach feststellen, dass die Grenzwerte für Stickoxide draußen, wo die Autos rumfahren, strenger sind als beispielsweise in Büroinnenräumen." Die AfD ist gegen Fahrverbote. Und gegen eine verbindliche Quote für E-Autos. Die würde den Wettbewerbsvorteil, den Deutschland bei Verbrennungsmotoren habe, in Frage stellen und damit Hunderttausende von Arbeitsplätzen gefährden.

Das sagt die Linke