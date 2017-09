Die Sozialdemokraten halten das Nato-Ziel für völlig unrealistisch und schreiben das so in ihr Wahlprogramm. Ja, die Bundeswehr brauche mehr Geld für eine gute Ausstattung, sagt SPD-Spitzenkandidat Schulz. Aber zwei Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung, das wäre eine Verdopplung des Wehretats. "Das bedeutet in Deutschland zwischen 20 und 30 Milliarden Euro jährlich mehr für die Bundeswehr. Mehr für die Rüstung. Das ist Geld, das an anderen Stellen fehlt. Wohin eine unkontrollierte Aufrüstungsspirale führt, können wir weltweit sehen." Zwei Bündnispartner hat die SPD für dieses Nein.