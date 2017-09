Schnell raus aus der Kohle? Für den Klimaschutz? Für Sigmar Gabriel war das zu seiner Zeit als Wirtschaftsminister nicht so klar: "Ich kann nicht verantworten, mal eben zu erklären, wir müssen aus der Braunkohle in der Lausitz raus, ohne der Lausitz zu sagen, wo sie denn nun Beschäftigung für die jetzigen Mitarbeiter, vor allem aber für deren Kinder und Enkel findet."

Entsprechend hat die SPD in ihrem Wahlprogramm kein Datum für den Ausstieg aus der Kohle vermerkt. Stattdessen verspricht sie etwas wolkig einen Dialog mit Unternehmen und Gewerkschaften der Braunkohle-Industrie. SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks war zwar mal mit ehrgeizigeren Zielen in ihrem Klimaschutzplan gestartet. Doch das Wirtschaftsministerium hat sie ausgebremst. Die SPD will zwar auch wie andere Parteien bis 2050 weitgehend ohne fossile Energien auskommen. Die Schritte dahin sind aber schwammig.

Die Linke dagegen will den letzten Meiler 2035 vom Netz nehmen. Für Parteichefin Katja Kipping ist klar: "Wir sind überzeugt, Klimaschutz ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben. Und wer jetzt den Eindruck erweckt, dass man da schwanken und etwas zurückgehen kann, der versündigt sich an den Generationen unserer Kinder und Enkel." Die Bundespartei hat Ärger mit den Landeskollegen zum Beispiel in Brandenburg, die einen kohlefreundlicheren Kurs fahren, aus Rücksicht auf die Kumpel in den Wahlkreisen.