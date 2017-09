Die großen Parteien sind sich einig: Bei der Pflege muss etwas passieren. Mehr Personal, bessere Versorgung. Das steht so in abgewandelter Form in allen Wahlprogrammen. Allerdings mehr oder weniger konkret.

Das wollen CDU/CSU

"Wir wollen noch mehr Menschen für eine Tätigkeit im Gesundheitswesen gewinnen", schreibt etwa die Union im Wahlprogramm. Für CDU-Chefin Angela Merkel handelt es sich um einen Beruf, der zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. "Gerade, wenn man über Pflege oder Gesundheit spricht, erwarten viele von uns, dass wir auch mal danke sagen, für all das, was getan wurde."

Ihre Partei verspricht bessere Arbeitsbedingungen, wie genau das aussehen soll bleibt offen. Konkreter dagegen die Idee, die unterschiedlichen Berufsgruppen in der Pflege besser zu vernetzen. "Uns leitet das Interesse der Patientinnen und Patienten: Auf sie persönlich werden wir die Versorgung noch stärker zuschneiden."

Das will die SPD

Die Sozialdemokraten sehen das ähnlich, werden beim Geld aber konkreter: Pflegekräfte müssten mehr verdienen, fordert Kanzlerkandidat Martin Schulz. "Wir müssen den Pflegeberufen helfen, es braucht mehr Respekt für die Pflegeberufe. Auch mehr Geld. Durch Aufwertung auch der Qualität in der Ausbildung." Im Wahlprogramm schreibt die SPD deshalb: "Der Pflegeberuf muss gerecht bezahlt, flexibler wahrnehmbar und mit mehr Aufstiegchancen versehen werden."

Per Sofortprogramm sollen in der Altenpflege zusätzlich Jobs entstehen. Und: Im Krankenhaus soll eine Mindestanzahl an Beschäftigten pro Station gelten. Insgesamt sind die Vorstellungen der SPD konkreter als bei der Union. Das liegt wohl daran, dass die Sozialdemokraten ein ganz neues Finanzierungsmodell wollen: Statt privater und gesetzlicher Kassen soll es eine Bürgerversicherung geben, in die alle einzahlen.

Das wollen B'90/Die Grünen

Mit diesem Modell liebäugeln auch die Grünen. "Schließlich wollen wir auch die Pflegeversicherung zu einer Bürgerinnenversicherung machen", heißt es in perfektem Gender-Deutsch. In der Alten- und Krankenpflege soll es verbindliche Vorgaben zur Mindestzahl von Stellen geben. Das fehle zurzeit, kritisiert die langjährige Grüne Gesundheitsexpertin Elisabeth Scharfenberg.