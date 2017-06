Nach der Niederlage des Bundes im Verfassungsgerichtsstreit um die Brennelemente-Steuer will die Regierung die zu viel gezahlten Steuern samt Zinsen an die Betreiber der deutschen Atomkraftwerke zurückzahlen.

Merkel: Urteil auswerten und umsetzen

Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte am Mittwoch an: "Der Bundesfinanzminister wird jetzt das Urteil auswerten und natürlich werden wir es dann auch umsetzen." Finanzminister Wolfgang Schäuble werde danach "geeignete Vorschläge" machen. Das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts sei durch die Rückzahlungen aber nicht bedroht, versprach die CDU-Chefin. "Ich gehe davon aus, dass unsere großen Ziele nicht in Gefahr geraten."

6,3 Milliarden plus Zinsern

Schäuble will die "schwarze Null" dennoch halten. Bildrechte: dpa Auch ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums bestätigte: "Natürlich wird die Bundesregierung das Urteil umsetzen." Seinen Angaben zufolge werden für den Zeitraum 2011 bis 2016 rund 6,3 Milliarden Euro plus Zinsen an die Betreiber der deutschen Atomkraftwerke zurückgezahlt. Die Zinsen würden sechs Prozent pro Jahr ausmachen. Eine Gesamtsumme der fälligen Rückzahlungen konnte der Sprecher noch nicht nennen. In Regierungskreisen unwidersprochen blieb eine Schätzung, dass der Endbetrag, den die Regierung inklusive der Zinsen an die Konzerne überweisen muss, oberhalb von sieben Milliarden Euro liegen dürfte.

Keine Ersatzsteuer geplant

Der Sprecher des Finanzministeriums betonte allerdings, dass eine neue Steuer als Ersatz für die Brennelemente-Steuer weder notwendig noch geplant sei. Auch ein Nachtragshaushalt sei nicht erforderlich. Die "schwarze Null", also ein Haushalt ohne Neuverschuldung, stehe weiterhin. Kritik äußerte der Sprecher am Bundesverfassungsgericht, da es das Urteil ohne mündliche Verhandlung verkündet habe. Die Regierung habe so nicht die Möglichkeit gehabt, ihre Position noch einmal zu erläutern.

Die Verfassungsrichter in Karlsruhe hatten am Mittwoch die zwischen 2011 und 2016 erhobene Kernbrennstoffsteuer für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Der Bund habe keine Befugnis gehabt, sie einzuführen.

Urteil lässt Kurse steigen

Die Energieriesen Eon, RWE und EnBW dürfen sich auf Milliarden-Rückzahlungen freuen. Bildrechte: IMAGO Das Urteil ließ an der Börse die Kurse der AKW-Betreiber RWE und Eon steigen. Die Aktien von RWE schossen zeitweise um 6,3 Prozent auf 19,70 Euro in die Höhe. Damit notierten sie so hoch wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr. Eon-Papiere legten um 5,6 Prozent auf ein Zehn-Monatshoch von 8,50 Euro zu.



Allein Eon hatte rund 2,85 Milliarden Euro Atomsteuern gezahlt. Der Konzern rechnet nun bei deren Rückerstattung zusätzlich mit Zinsen von rund 450 Millionen Euro. RWE hatte nach eigenen Angaben 1,7 Milliarden Euro an Kernbrennstoffsteuer gezahlt und erwartet zusätzlich Zinszahlungen von rund 200 Millionen Euro. Der Kernkraftwerkbetreiber EnBW hatte 1,44 Milliarden Euro an den Fiskus gezahlt.

SPD schimpft auf Schwarz-Gelb

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks bezeichnete den Gerichtsentscheid als "kolossales Ärgernis", für das die schwarz-gelbe Vorgängerregierung verantwortlich sei. Die Steuer sei 2010 eingeführt worden, um die Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke akzeptabler zu machen, sagte die SPD-Politikerin. Die Sozialdemokraten sehen in Finanzminister Schäuble den Schuldigen. Das vom Verfassungsgericht als grundgesetzwidrig eingestufte Gesetz zur Brennelemente-Steuer sei "Schäubles Gesetz, gesät voller handwerklicher Fehler", kritisierte der stellvertretende SPD-Fraktionschef Carsten Schneider.