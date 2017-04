Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Für den Nachmittag kündigte sie zudem eine Pressekonferenz an.



Wie der Rechercheverbund von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" schreibt, gibt es Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund. Das am Tatort gefundene Bekennerschreiben beginne mit den Worten "Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen". Außerdem werde auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt sowie den Einsatz deutscher Tornado-Kampfflugzeuge in Syrien Bezug genommen. So seien die deutschen Kampfflugzeuge daran beteiligt, Muslime im Kalifat des Islamischen Staats zu ermorden. Das Schreiben umfasse eine Seite und sei auf deutsch verfasst.