Die Bundesanwaltschaft geht den Spionage-Vorwürfen gegen türkische Geheimdienste in Deutschland nach. Sie nahm nach eigenen Angaben Ermittlungen gegen Unbekannt auf. Ein Sprecher sagte, der Ermittlungserfolg hänge davon ab, was die deutschen Spionageabwehr-Behörden mitteilten.

300 Namen mit Anschriften, Telefonnummern und Fotos

Anlass für die Ermittlungen sind Spionage-Vorwürfe gegen den türkischen Geheimdienst MIT. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius präsentierte eine Liste, die der MIT dem Bundesnachrichtendienst überreicht hatte.



Sie soll die Namen von mehr als 300 in Deutschland lebenden angeblichen Gülen-Anhängern enthalten. Zudem sollen mehr als 200 angeblich der Gülen-Bewegung zuzuordnende Vereine, Schulen und andere Institutionen aufgeführt sein, die ebenfalls angeblich der Gülen zuzuordnen seien. Die türkische Regierung macht den in den USA im Exil lebenden Prediger Fethullah Gülen für den gescheiterten Putsch im Juli 2016 verantwortlich.



Medienberichten zufolge soll BND-Chef Bruno Kahl die Liste am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar erhalten haben. Sie soll Anschriften, Telefonnummern und Fotos der Betroffenen enthalten, die heimlich aufgenommen wurden.

Länder warnten Gülen-Anhänger

Nach Angaben des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius wurde die Liste vom türkischen Geheimdienst an den BND in der Absicht übergeben, von den deutschen Behörden Unterstützung bei der Beobachtung und Ausforschung dieser Menschen zu bekommen.



Dem sei nicht nachgekommen worden, so Pistorius. Der BND reichte die Liste an die Länder weiter. In Niedersachen habe der Landesverfassungsschutz die Betroffenen gewarnt, dass ihnen bei der Einreise in die Türkei möglicherweise Repressalien bis hin zur Verhaftung drohen könnten.

Es steht fest, dass der türkische Geheimdienst MIT hier in Deutschland lebende Menschen ausforscht - und zwar deshalb, weil sie entweder der Gülen-Bewegung angehören oder weil der türkische Geheimdienst glaubt, sie gehörten ihr an. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius

Auch Verfassungsschützer gehen Spionage-Verdacht nach

Auch die deutschen Verfassungsschutzbehörden gehen bereits dem Verdacht nach, dass der MIT in großem Umfang Anhänger der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen in Deutschland ausspioniert. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagt, die Spionageabwehr in Bund und Ländern werte die MIT-Liste intensiv aus, um zu erfahren, wie ein ausländischer Nachrichtendienst diese Informationen erhalten habe könne. Jedem Verdacht auf illegale Aktivitäten von Mitarbeitern ausländischer Nachrichtendienste werde mit Nachdruck nachgegangen.

Gülen-Vertreter hat Fragen

Für den Ansprechpartner der Gülen-Bewegung in Deutschland, die Stiftung Dialog und Bildung, ist aber offen, ob türkische Spionage in Deutschland tatsächlich aktiv sind.



Der Sprecher der Stiftung Ercan Karakoyun sagte, auch seien von den deutschen Behörden einige Leute gewarnt worden, als die Spionagelisten des größten Islamverband in Deutschland, DITIB, aufgetaucht sei. Nach der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar habe es keine neuen Warnungen durch die deutschen Behörden geben.



Karakoyun will deshalb wissen, ob es sich bei den Daten und Fotos auf der neuen Liste des türkischen Geheimdienstes ausschließlich um öffentlich zugängliches Material handele, oder ob tatsächlich Leute vom Geheimdienst MIT mit Kameras verfolgt worden seien.