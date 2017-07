Sitz der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe .

Terrorverdacht Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen zu Hamburger Messerattacke

Die Hinweise haben sich erhärtet, dass es beim Messerangriff am Freitag in Hamburg ein islamistisch-terroristisches Motiv gibt. Deshalb hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen.