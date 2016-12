Anderthalb Wochen nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt will die Bundesanwaltschaft über den Stand der Ermittlungen informieren. Für den Nachmittag hat die Karlsruher Behörde eine Mitteilung angekündigt.



Im Laufe des Tages will sie außerdem entscheiden, ob sie gegen einen möglichen Kontaktmann des mutmaßlichen Berlin-Attentäters Anis Amri Haftbefehl beantragt. Am Mittwoch war in Berlin ein 40-jähriger Tunesier festgenommen worden. Die Telefonnummer des Mannes war in Amris Handy gespeichert gewesen. Den Ermittlern zufolge könnte Amris Landsmann in die Pläne für den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche eingebunden gewesen sein.