Unter dem Tagesordnungspunkt "Rückkehrpolitik" diskutierten Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer am 9. Februar die konsequentere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Ein Punkt in dem siebenseitigen Papier: "Angesichts der derzeitigen besonderen Situation, die durch eine große Anzahl an Personen ohne Bleiberecht geprägt ist, werden Bund und Länder dort, wo erforderlich, die personelle Ausstattung der für Angelegenheiten der Rückführung zuständigen Stellen gezielt weiter verbessern."