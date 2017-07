Zahl islamistischer Gefährder gestiegen

Münch zufolge geht von den Islamisten das größte Risiko für einen terroristischen Anschlag in Deutschland aus. Der BKA-Präsident verwies aber zugleich auf die Gefahr, dass sich im rechtsextremen Spektrum terroristische Strukturen bilden könnten.



Münch sagte, in den vergangenen zwei Jahren habe das Thema Zuwanderung zu einer erkennbaren Radikalisierung der rechten Szene beigetragen. Das sehe man auch an der immensen Zahl von Straftaten, die es in den Jahren 2015 und 2016 gegen Unterkünfte von Asylbewerbern gegeben habe.



Der BKA-Präsident betonte, man sei da sehr wachsam und wolle möglichst schnell in offene Ermittlungen eintreten und nicht zu lange beobachten.