Cayla sieht aus wie ein ganz normales Püppchen. Blonde Haare, Stupsnäschen, rosa Strumpfhose. Aber das süße Ding ist laut Bundesnetzagentur ein Spionagewerkzeug oder auch eine getarnte Abhöranlage. Und das liegt am Innenleben der Puppe. Cayla kann nämlich sprechen und Fragen beantworten. Ein Werbetrailer führt das vor. "Cayla hat Millionen Dinge zu erzählen. Was ist das größte Tier der Welt? - Das größte Tier auf der ganzen Welt ist der Blauwal. - Wie schnell kann ein Delphin schwimmen? - Manche Delphine können bis zu 50 Kilometer pro Stunde schwimmen."

So schlau ist das Püppchen nur, weil es die Fragen ans Internet weiterreicht, ähnlich wie ein Smartphone, bei dem man eine Suchanfrage mündlich eingeben kann. Damit das bei der Puppe klappt, braucht sie ein Mikrofon und eine Verbindung zum Internet, in diesem Fall via Bluetooth. Mit dieser Ausstattung sei Cayla schon eine getarnte Abhöranlage, erklärt Fiete Wulff von der Bundesnetzagentur.

Was soll nun mit Cayla passieren? Die Bundesnetzagentur ist da ganz rigoros. "Keinesfalls empfehlen wir Käufern solcher Gegenstände, sie an den Verkäufer zurückzusenden. Wir raten, diese selbst zu vernichten." Auch wenn die Kinderaugen dann noch so groß und traurig schauen: Cayla muss sterben. Und Schadenersatz kann man auch nicht fordern. Die Puppe ist im Prinzip so illegal wie ein paar Gramm Marihuana. "Es ist in Deutschland verboten, Geräte zu besitzen, die geeignet sind, Spionageaufnahmen zu machen."