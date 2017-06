"Sozial.Gerecht.Für alle." Der Slogan des Leitantrags der Linken hätte so auch aus dem Willy-Brandt-Haus kommen können. Gleich am Anfang ein Hamlet-Zitat, das der Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier (SPD), auch gern verwendet: "Die Welt ist aus den Fugen." Das Angebot der Linkspartei: "(…) es liegt an uns, sie neu zu gestalten."



Gute Arbeit und gute Löhne fordert die Linke: einen gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro, befristete Arbeitsverhältnisse stoppen, Reiche zur Kasse bitten, Vermögen über eine Million Euro versteuern. Untere und mittlere Einkommen sollen dafür entlastet werden. Klingt machbar.

Selbst beim Thema Europa hört man in diesen Tagen moderatere Töne. Die Linke will einen Neustart für Europa. Die heftige Kritik an der EU bleibt. Aber: Alle europafeindlichen Töne wurden im Vorfeld des Parteitags rasch entschärft. Nur keinen Krawall nach außen, wie so oft in der Vergangenheit. Aus 1.300 Änderungsanträgen habe man gut 300 gemacht, verkünden die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger stolz. Das Konzept sei durchgerechnet und realitätsnah.

Kritik an Wagenknecht

Nein, an der Linken soll es nicht liegen. Doch wie umgehen mit dem Wunschpartner, der SPD? Draufhauen, so wie die linke Fraktionschefin im Bundestag, Sahra Wagenknecht, kürzlich in einem Zeitungsinterview? Im Tagesspiegel erklärte Wagenknecht Rot-Rot-Grün schon vor der Bundestagswahl für tot. Der Schuldige steht auch gleich fest. "(...) der Killer wurde nicht von der Linken beauftragt", wird Wagenknecht zitiert.

Sahra Wagenknecht, Fraktionchefin der Linken, hat Rot-Rot-Grün für tot erklärt. Bildrechte: dpa Und der linke Flügel der Partei setzt noch eins oben drauf, greift in einem offenen Brief an die Delegierten auch den linken Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, an. Der Grund: seine Zustimmung zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen. Sie fürchten durch das Hintertürchen eine mögliche Privatisierung von Autobahnen. Privatisierung, das Sinnbild für neoliberale Politik. Das passt einigen Linken nicht. Sie warnen vor illusorischen Träumereien im Hinblick auf die SPD. Und Wagenknecht sagt offen: "Stalking ist nicht meine Sache." Der Frust über die Sozialdemokraten ist groß. Ein "strategischer Totalausfall" heißt es bei den Linken hinter vorgehaltener Hand. Es aber auch so offen wie Wagenknecht auszusprechen, das wiederum hält die Parteispitze für wenig klug.

Aus für Rot-Rot-Grün?