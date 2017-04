Die AfD will auf ihrem Bundesparteitag in Köln heute ihr Team von Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im September bestimmen. Als wahrscheinlich gilt, dass die AfD mit Parteivize Alexander Gauland und Beatrix von Storch in den Wahlkampf ziehen will, ebenso wie mit Vorstandsmitglied Alice Weidel aus Baden-Württemberg. Parteichefin Frauke Petry hatte vor Tagen überraschend erklärt, sie stehe als Spitzenkandidatin nicht zur Verfügung.