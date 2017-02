Fünf Jahre Bundespräsident Was bleibt von Joachim Gauck?

Joachim Gauck wirkt erleichtert: Seine Stimme fest, sein Blick geradeaus in die Kameras. Wochenlang ist spekuliert worden, ob der Bundespräsident eine zweite Amtszeit anstrebt. An einem sonnigen Juni-Montag vergangenen Jahres dann erklärt der damals 76-Jährige seinen Verzicht: "Der Wechsel im Amt des Bundespräsidenten ist in diesem Deutschland kein Grund zur Sorge. Er ist vielmehr demokratische Normalität - auch in fordernden, auch in schwierigen Zeiten."