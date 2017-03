Um den Vermittlungsausschuss anrufen zu können, sind im Bundesrat 35 von 69 Stimmen notwendig. Bis auf das Saarland will sich allerdings kein Land mit Regierungsbeteiligung der Union gegen das Lieblingsprojekt der CSU stellen.

Falls es Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den anderen Mautkritikern doch gelingen sollte, die notwendigen Stimmen für den Vermittlungsausschuss zusammen zu bekommen, könnte dies das Maut-Projekt entscheidend verzögern. Falls das Gesetz nämlich nicht vor der Bundestagswahl am 24. September in Kraft tritt, würde es der sogenannten "Diskontinuität" zum Opfer fallen. Das heißt: das Gesetzgebungsverfahren müsste in der nächsten Legislaturperiode des Bundestages völlig neu starten. Das wäre dann der dritte Anlauf für das CSU-Projekt. Eigentlich plant Verkehrsminister Dobrindt einen Start der PKW-Maut im Jahr 2019.