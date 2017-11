Die Hartz-IV-Regelsätze werden regelmäßig an die Preis- und Lohnentwicklung angepasst. Laut Bundesamt für Arbeit beziehen derzeit rund sechs Millionen Menschen Hartz-IV-Leistungen. Die Sätze gelten für Arbeitslose, Rentner, die zu wenig Rente haben, und Asylbewerber. Flüchtlinge bekommen in den ersten 15 Monaten zehn Prozent geringere Leistungen.

Bezieher mittlerer und höherer Einkommen müssen im kommenden Jahr höhere Sozialabgaben leisten. Der Bundesrat billigte, dass die Beitragsbemessungsgrenzen turnusmäßig erhöht werden. Für die Renten- und die Arbeitslosenversicherung gelten künftig im Westen 6.500 Euro Monatseinkommen, im Osten sind es 5.800 Euro. Die Beiträge für die Kranken- und die Pflegeversicherung werden auf Grundlage von 4.425 Euro im Monat berechnet. Sozialbeiträge werden nur auf Einkommen bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze erhoben. Darüber liegende Einkünfte sind also beitragsfrei.

Der Bundesrat startete zudem eine neue Initiative zur Rehabilitierung früherer DDR-Heimkinder. Die Länder beschlossen dazu einen Gesetzentwurf, der nun im Bundestag eingebracht wird. Danach sollen Kinder, die ausschließlich wegen der politischen Verfolgung ihrer Eltern in einem Heim untergebracht waren, ohne Nachweise rehabilitiert werden können.

Der Bundesrat startete zudem eine Initiative für mehr bezahlbaren Wohnraum in den Ballungsräumen. Damit Länder und Kommunen weiter Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau erwerben können, soll der Bund den Boden ohne Bieterverfahren verkaufen können. Das bisher vorgeschriebene Bieterverfahren führt dazu, dass Grundstücke in Ballungsräumen oft zu hohen Preisen an private Investoren verkauft werden.