Wer beim Telefonieren am Steuer erwischt wird, muss derzeit 60 Euro zahlen und bekommt einen Punkt. Laut Forsa-Institut werfen aber auch rund 30 Prozent der Autofahrer immer wieder einen Blick aufs Smartphone. 16 Prozent von ihnen tippten sogar Nachrichten.

Künftig sollen alle elektronischen Geräte am Steuer – also auch Tablets - bis zu 200 Euro und zwei Punkte kosten, womöglich auch mit Fahrverbot. Die Verkehrswacht begrüßt die Ideen. Ebenso die Gewerkschaft der Polizei, erklärt deren stellvertretender Vorsitzender Arnold Plickert. Er sagt, wer 200 Euro zahlen müsse, merke das schon in der Tasche und verändert dann vielleicht sein Verhalten.