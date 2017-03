Die nordafrikanischen Staaten Tunesien, Algerien und Marokko werden nicht als sichere Herkunftsländer eingestuft. Das vom Bundestag im vergangenen Jahr beschlossene Gesetz fand im Bundesrat nicht die nötige Mehrheit. Das Vorhaben scheiterte am Widerstand der Linken und der Grünen. Die von den beiden Parteien mitregierten Länder verweigerten ihre Zustimmung.

Das Gesetz hat zum Ziel, Asylanträge von Menschen aus Marokko, Tunesien und Algerien schneller zu bearbeiten und leichter abzulehnen. Tatsächlich liegt die Anerkennungsquote bei Antragstellern aus diesen Ländern bei weniger als drei Prozent. Das Gesetz hätte nur mit Zustimmung des Bundesrat in Kraft treten können.

Der Bundestag hatte die Regelung schon im Mai 2016 verabschiedet. Im Juni hätte der Bundesrat über das Gesetz entscheiden sollen. Weil das Nein der Länder mit Regierungsbeteiligung von Grünen und Linken absehbar war, wurde die Abstimmung wieder abgesetzt.



Nach dem Anschlag des Tunesiers Anis Amri auf einen Berliner Weihnachtsmarkt war das Thema erneut in den Fokus geraten. Bayern ließ es wieder auf die Tagesordnung des Bundesrats setzen. Allerdings ist der Stimmenanteil der Großen Koalition in der Länderkammer seit dem vergangenen Sommer weiter geschrumpft. Durch den Regierungswechsel in Berlin sind es nur noch 16 statt der benötigten 35 Stimmen. Enthaltungen werden im Bundesrat wie Nein-Stimmen behandelt.