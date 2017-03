Maghreb-Abstimmung im Bundesrat Grüne bleiben beim "Nein"

Die Abstimmung über die Maghreb-Staaten stand bereits vor einem halben Jahr auf der Tagesordnung des Bundesrat, wurde aber in letzter Minute verschoben. Der Großen Koalition drohte eine Blamage, weil die Grünen das Gesetz blockierten. Und das tun sie immer noch, auch vor der neu angesetzten Abstimmung in der Länderkammer am Freitag.